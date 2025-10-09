Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Волгоградской областью — 9 аппаратов. Также были сбиты 3 БПЛА над Брянской областью и 3 — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
