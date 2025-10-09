Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

09 октября 2025, 07:42

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 19 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.