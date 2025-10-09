Женщина чуть не потеряла квартиру из-за звонка об опломбировке счетчиков
Жительница Вышнего Волочка Тверской области едва не потеряла свою квартиру из-за телефонного мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.
В конце лета прошлого года ей позвонил незнакомец, представившись работником, который занимается опломбировкой счетчиков. Он срочно потребовал номер СНИЛС.
Спустя несколько дней женщина получила звонок от «налогового инспектора». Звонивший заявил, что кто-то выдал доверенность на распоряжение ее деньгами и квартирой. Он добавил, что этот человек якобы связан с ВСУ, и поэтому сама женщина может оказаться замешанной в террористической деятельности.
Злоумышленники запугали ее блокировкой счетов и предложили перевести средства в «защищенную банковскую ячейку». Под давлением она сняла все деньги со своих счетов и перевела их мошенникам. Затем они переключились на ее квартиру. Женщина позвонила в риэлтерскую фирму, сообщив о необходимости срочной продажи жилья по низкой цене. Мошенники угрожали штрафом за разглашение информации об «операции».
Через десять дней после первого звонка она подписала договор купли-продажи квартиры и отправила полученные деньги злоумышленникам. Поняв, что попалась на уловку, пострадавшая обратилась в полицию и к нотариусу для отзыва доверенности.
В суде женщина оспорила сделку, утверждая, что подписала документы под давлением мошенников, полагая, что участвует в специальной операции для защиты своего жилья. Вышневолоцкий межрайонный суд признал договор недействительным и обязал вернуть покупателю деньги.
