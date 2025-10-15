Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

15 октября 2025, 07:44

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 59 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью российские силы ПВО успешно уничтожили 59 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили о результатах работы дежурных средств противовоздушной обороны.