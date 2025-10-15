Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Прошедшей ночью российские силы ПВО успешно уничтожили 59 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили о результатах работы дежурных средств противовоздушной обороны.
Наибольшее количество дронов сбили над Ростовской областью — 17. В Волгоградской области зафиксировали 12 случаев, а в Белгородской области — 11. Воронежская область стала местом падения 9 дронов. Четыре аппарата уничтожили над Республикой Крым, три — над акваторией Черного моря. Также зафиксировали по одному сбитому БПЛА над Брянской и Курской областями, а также в Орловской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
