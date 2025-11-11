Достижения.рф

ВСУ массово сдаются в плен солдатам РФ в Волчанске Харьковской области

Фото: iStock/Sinenkiy

В населенном пункте Волчанск Харьковской области ВСУ продолжают массово сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



Уточняется, что только за последние сутки российские подразделения взяли в плен четырех украинских военных из 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске», — доложил собеседник агентства.
Такие действия украинских бойцов можно связать с деморализацией в строю и нежеланием биться.

​6 ноября «Радио 1» передавало, что брошенные командованием украинские боевики добровольно сдались в плен в Красноармейске.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

