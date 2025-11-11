ВСУ массово сдаются в плен солдатам РФ в Волчанске Харьковской области

11 ноября 2025, 06:36

Фото: iStock/Sinenkiy

В населенном пункте Волчанск Харьковской области ВСУ продолжают массово сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Уточняется, что только за последние сутки российские подразделения взяли в плен четырех украинских военных из 57-й отдельной мотопехотной бригады.





«Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске», — доложил собеседник агентства.