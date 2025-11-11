Достижения.рф

ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: Ночью силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над Ростовской областью
Фото: iStock/Alones Creative

Ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны РФ успешно отразили воздушную атаку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.



По его словам, силы ПВО уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Батайске и Мясниковском районе. Точное количество сбитых дронов ВСУ в публикации не приводится.

Местные жители в результате атаки БПЛА не пострадали. Информацию о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняют.

В ночь с 10 на 11 ноября украинские беспилотники ВСУ также атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты партии «Европейская солидарность» объявили о начале процедуры отставки правительства.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0