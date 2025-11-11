ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны РФ успешно отразили воздушную атаку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.
По его словам, силы ПВО уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Батайске и Мясниковском районе. Точное количество сбитых дронов ВСУ в публикации не приводится.
Местные жители в результате атаки БПЛА не пострадали. Информацию о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняют.
В ночь с 10 на 11 ноября украинские беспилотники ВСУ также атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области.
Ранее сообщалось, что на Украине депутаты партии «Европейская солидарность» объявили о начале процедуры отставки правительства.
