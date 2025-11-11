Суд Москвы впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд в Москве впервые назначил к рассмотрению административное дело о нарушении режима военного положения. Об этом пишет РИА Новости.
Заседание по делу гражданина А.Д. Кузина назначено Останкинским районным судом на 19 ноября 2025 года. Оно начнется в 16:00 по московскому времени.
Основанием для разбирательства послужила часть 1 статьи 20.5.1 КоАП РФ (нарушение режима военного положения). Санкция по ней предусматривает для граждан штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 30 суток.
Военное положение в настоящее время действует в четырех присоединенных к России регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Его объявили в октябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что на Украине депутаты партии «Европейская солидарность» объявили о начале процедуры отставки правительства. По их словам, оно является непрофессиональным и коррумпированным.
