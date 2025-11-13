Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Ночью российские системы ПВО успешно уничтожили 130 беспилотников, запущенных с украинской территории. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов сбили над Курской и Белгородской областями — по 32 аппарата в каждой. Воронежская область столкнулась с 20 беспилотниками, а над Черным морем нейтрализовали 17.
Также семь дронов уничтожили над Крымом, шесть — над Орловской областью и пять — над Краснодарским краем. Четыре аппарата сбили над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской, один — над Тульской и один — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также: