Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

13 ноября 2025, 08:23

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 130 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью российские системы ПВО успешно уничтожили 130 беспилотников, запущенных с украинской территории. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.