ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры на Запорожском направлении

Фото: iStock/sommersby

Ситуация на фронте обострилась. Подразделения группировки войск «Восток» заметили новые методы диверсионной деятельности противника. Об этом пишет РИА Новости.



Боевики ВСУ начали сбрасывать с беспилотников деньги, пропитанные ядовитыми веществами. Эксперты предупреждают, что при контакте с такими купюрами без перчаток яд быстро проникает в кровь. Это может привести к серьезным последствиям, и человек рискует стать жертвой отравления.

Командование призывает граждан быть осторожными и избегать контакта с подобными предметами. Безопасность должна оставаться на первом месте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

