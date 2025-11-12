Украина официально остановила мирные переговоры с Россией
Украина официально приостановила мирные переговоры с Россией. Об этом в комментарии изданию The Times сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Дипломат подчеркнул, что переговоры завершили, поскольку в этом году они не имели «существенного прогресса».
Ранее Россия заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной на площадке Стамбула. Об этом сообщал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Поддержку идее диалога выражали и в Кремле.
Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Киеве «не хотят ни о чем говорить» и игнорируют поставленные вопросы, что фактически блокирует процесс переговоров.
