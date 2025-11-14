Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

14 ноября 2025, 07:46

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 216 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 216 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Оперативные действия ПВО обеспечили безопасность в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.