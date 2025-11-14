Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 216 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Оперативные действия ПВО обеспечили безопасность в различных регионах страны. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов было сбито над Краснодарским краем — 66, а также 45 беспилотников над Саратовской областью. В Республике Крым зафиксировано 19 перехватов, в Волгоградской области — восемь, а в Ростовской области — семь. Кроме того, четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью, и по одному сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Также стоит отметить, что 59 дронов перехвачены над акваторией Черного моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
