На Украине мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника ТЦК

13 ноября 2025, 22:07

Мужчина железным прутом отбил мобилизованного у ТЦК во Львове

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Во Львове местный житель с помощью железного прута вырвал из рук сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) мужчину, подлежащего принудительной мобилизации, и увез его на своём автомобиле.