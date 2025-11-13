Достижения.рф

На Украине мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника ТЦК

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Во Львове местный житель с помощью железного прута вырвал из рук сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) мужчину, подлежащего принудительной мобилизации, и увез его на своём автомобиле.



Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Собеседник агентства сообщил, что мужчина перекрыл выезд из здания военкомата и избил работника.

По его словам, накануне в Днепропетровске ещё один украинец открыл огонь по военным, пытавшимся принудительно мобилизовать гражданина.

В сообщении также отмечается, что киевский режим сталкивается с дефицитом личного состава, а применение силы при задержаниях вызывает скандалы и протесты.

Никита Кротов

