Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром натовского дрона
Российские специалисты начали исследование оптики разведывательного дрона НАТО, сбитого в районе Часового Яра. Об этом пишет РИА Новости.
Разработчик отечественных беспилотников Андрей Иванов сообщил, что военные передали ему трофейный аппарат. Эксперты разобрали дрон и изучили его компоненты. Этот беспилотник, собранный из натовских деталей, поступил на Украину из Латвии и проходил испытания в окрестностях Елгавы.
Иванов продемонстрировал фюзеляж с электронной начинкой и двигатель устройства. Он отметил высокое качество оптики, которая теперь будет использована для дальнейших исследований.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: