Евросоюз намерен вмешаться в переговоры по Украине
«Известия»: три европейских страны намерены участвовать в переговорах по Украине
Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал дипломатический источник в ЕС.
По его словам, в вопросе мирных переговоров могут выступить три страны. Он подчеркнул, что речь идет о крупных державах, а не о Еврокомиссии (ЕК).
«Среди европейских держав в этой дискуссии могли бы участвовать Франция и Великобритания, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия», — сказал источник.Ранее США представили мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Документ состоит из 28 пунктов, среди которых есть обязательства Киева по сокращению численности ВСУ и территориальные уступки.