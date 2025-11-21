Евросоюз намерен вмешаться в переговоры по Украине

21 ноября 2025, 04:57

«Известия»: три европейских страны намерены участвовать в переговорах по Украине

Фото: istockphoto / butenkow

Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал дипломатический источник в ЕС.





По его словам, в вопросе мирных переговоров могут выступить три страны. Он подчеркнул, что речь идет о крупных державах, а не о Еврокомиссии (ЕК).



«Среди европейских держав в этой дискуссии могли бы участвовать Франция и Великобритания, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия», — сказал источник.