Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

25 ноября 2025, 08:15

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 249 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 249 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.