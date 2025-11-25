Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 249 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сто шестнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над акваторией Черного моря, семьдесят шесть — над Краснодарским краем, двадцать три — над Республикой Крым, шестнадцать — над Ростовской областью, семь — над Брянской областью, четыре — над Курской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над Белгородской областью, один — над Липецкой областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
