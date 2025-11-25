Симоньян процитировала Маяковского после атаки БПЛА на Краснодарский край

25 ноября 2025, 06:49

Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку ВСУ на Краснодарский край

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram / @margaritasimonyan)

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась своими переживаниями после атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Об этом она написала в личном Телеграм-канале.





Стоит отметить, что на Кубани проживают пятеро детей журналистки. По ее словам, целую ночь они провели под лестницей в укрытии, пережидая массированный налет БПЛА на регион.



Вместе с тем Симоньян обратилась к Украине, процитировав стихотворение известного поэта Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой». При этом одну строчку она изменила, чтобы сказанное вписалось в контекст произошедшего.



«Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем», — написала журналистка.