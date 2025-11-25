ВС России ликвидировали офицера батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ
На харьковском направлении российские силы ликвидировали командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Также уничтожен пункт управления взвода БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в зоне СВО на Купянском направлении военнослужащие российской армии уничтожили скопление техники, личного состава и склад БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
