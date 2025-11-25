Бойцы ВС РФ окружили и уничтожили группировку ВСУ под Купянском

25 ноября 2025, 06:34

Фото: istockphoto / Evgeny555

В зоне СВО на Купянском направлении военнослужащие российской армии уничтожили скопление техники, личного состава и склад БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Боевые действия велись на левом берегу реки Оскол. Попавшие в окружение солдаты не стали сдаваться и оказали сопротивление группировке войск «Запад». В результате боестолкновений артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии нанесли точные удары по позициям ВСУ.



«При выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — говорится в заявлении.