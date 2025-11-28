Пушилин: цены на жилье в ДНР остаются завышенными из-за дефицита
Цены на жилье в Донецкой Народной Республике остаются на высоком уровне из-за нехватки недвижимости. Глава региона Денис Пушилин заявил, что предпринимаются меры для улучшения ситуации на рынке. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что стоимость жилья слишком велика, чтобы граждане могли позволить себе купить или арендовать его. По словам политика, проводятся работы над тем, чтобы насытить рынок, ведь дефицит жилья заметен. Пушилин добавил, что местные жители возвращаются, и свободных квартир становится все меньше.
В Мариуполе уже начали активные действия для решения проблемы, а в Донецко-Макеевской агломерации подготовка к строительству стартует только в начале 2025 года. Первые многоэтажные дома уже возводят, что должно помочь улучшить ситуацию в регионе.
