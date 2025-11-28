Пушилин: цены на жилье в ДНР остаются завышенными из-за дефицита

28 ноября 2025, 07:33

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Цены на жилье в Донецкой Народной Республике остаются на высоком уровне из-за нехватки недвижимости. Глава региона Денис Пушилин заявил, что предпринимаются меры для улучшения ситуации на рынке. Об этом пишет РИА Новости.