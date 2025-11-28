Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Собянин: Cилы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву
Силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Другие детали инцидента пока не приводятся.
Напомним, что украинские беспилотники в ночь с 27 на 28 ноября также попытались атаковать Саратов и Энгельс. Предварительно, средствами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.
Украинские дроны атаковали три АЗС в Луганской Народной Республике
В 00:32 (мск) представитель Росавиации Артём Кореняко написал в своем Telegram-канале, что аэропорт Саратова временно закрыт в целях безопасности. По аналогичным причинам план «Ковёр» ввели в Пензенской области.