Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

28 ноября 2025, 04:42

Собянин: Cилы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Другие детали инцидента пока не приводятся.



Напомним, что украинские беспилотники в ночь с 27 на 28 ноября также попытались атаковать Саратов и Энгельс. Предварительно, средствами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.



