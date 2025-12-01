Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 32 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, четыре — над Новгородской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над акваторией Азовского моря, три — над Ленинградской областью, два — над Воронежской областью, один — над Волгоградской областью, один — над Курской областью, один — над Смоленской областью, один — над Тульской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
