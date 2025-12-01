ВС России ликвидировали начальника украинской комендатуры в районе Черняков
В Харьковской области, в районе Черняков, российские силы нанесли удар по пункту управления пограничной комендатуры быстрого реагирования. Об этом пишет РИА Новости.
В результате операции ликвидирован начальник комендатуры, капитан украинской государственной пограничной службы.
Согласно информации российских силовиков, он произошел на участке фронта Меловое-Хатнее. Комплексное огневое поражение привело к уничтожению ключевого командного центра. Эта операция подчеркивает напряженную ситуацию на востоке Украины и продолжающиеся боевые действия в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: