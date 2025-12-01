ВСУ наращивают число расчетов БПЛА «Украинского легиона» в Сумской области
Ситуация в Сумской области накаляется. Военные Украины увеличивают количество расчетов БПЛА, перебрасывая операторов из полугражданской организации «Украинский легион». Российские силовые структуры подтвердили эту информацию. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника, боевики стремятся повысить интенсивность ударов по гражданским объектам в Курской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
