ВСУ наращивают число расчетов БПЛА «Украинского легиона» в Сумской области

01 декабря 2025, 07:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ситуация в Сумской области накаляется. Военные Украины увеличивают количество расчетов БПЛА, перебрасывая операторов из полугражданской организации «Украинский легион». Российские силовые структуры подтвердили эту информацию. Об этом пишет РИА Новости.