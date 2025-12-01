Обломки БПЛА повредили три частных дома в Северском районе Краснодарского края

01 декабря 2025, 04:49

Фото: iStock/FelixRenaud

В Северском районе обломки сбитого БПЛА повредили три частных жилых дома. Информацию об инциденте распространили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Фрагменты дрона упали в разных местах на территории поселка городского типа Ильский. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.





«В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи», — говорится в публикации.