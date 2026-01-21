Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

21 января 2026, 07:38

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 20 на 21 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.