Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА
Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 20 на 21 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Сорок пять — над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, три — над Ростовской областью, три — над Республикой Крым, два — над Астраханской областью, два — над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Воронежской областью, один — над акваторией Азовского моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

