Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с жилым домом в Краснодарском крае

21 января 2026, 02:42

Фото: iStock/RamonCast

В населённом пункте Афипское возле многоквартирного дома упали обломки беспилотника, представляющие угрозу для жизни. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





Местные власти приняли решение эвакуировать жильцом близлежащего дома. По словам главы региона, один из упавших фрагментов является боевой частью беспилотника.



«В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — написал Кондратьев.