Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

22 января 2026, 07:38

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 14 украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 января. Они перехватили 14 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.