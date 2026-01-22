Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 января. Они перехватили 14 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре — над Волгоградской областью, три — над Республикой Крым, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, один — над Белгородской областью, один — над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Всего в ночное время с 20:00 21 января до 07:00 22 января российскими военными перехвачен 31 украинский БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
