Украинский комик пошутил про снос памятника Булгакову и столкнулся с угрозами
Украинский стендап-комик Феликс Редька столкнулся с волной угроз после своей шутки про снос памятника великому русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.
В своём выступлении комик иронично связал проблемы с ЖКХ и отсутствие воды с уровнем патриотичности на Украине.
«Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. (...) Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика», — приводятся слова стендапера в материале.
Жители Киева бросились массово скупать хлеб и воду, боясь закрытия магазинов
В ответ на артиста обрушилась волна резкой критики с угрозами.
Напомним, что 16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Сообщалось, что ни одна электростанция не осталась без повреждений, а наиболее тяжелая обстановка сложилась в Киеве. Министр энергетики Денис Шмыгаль подтверждал, что перебои с отоплением возникают даже в административных зданиях.
Ранее невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила гражданам страны греться вибраторами во время отключений отопления.