Украинский комик пошутил про снос памятника Булгакову и столкнулся с угрозами

22 января 2026, 02:49

Комик Редька пошутил про снос памятника Булгакову в Киеве и столкнулся с угрозами

Фото: iStock/reflection_art

Украинский стендап-комик Феликс Редька столкнулся с волной угроз после своей шутки про снос памятника великому русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.





В своём выступлении комик иронично связал проблемы с ЖКХ и отсутствие воды с уровнем патриотичности на Украине.





«Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. (...) Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика», — приводятся слова стендапера в материале.