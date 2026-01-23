23 января 2026, 06:05

Мельниченко: В Пензе после налета дронов ВСУ началось возгорание на нефтебазе

Фото: iStock/Distortion Media

В Пензе произошел пожар на нефтебазе после налета БПЛА ВСУ на город. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что возгорание началось около четырех часов утра. Это совпадает со временным периодом, в который местные жители стали докладывать о громких взрывах над Пензой. Затем очевидцы заметили пожар.



На место возгорания незамедлительно выехали пожарные расчеты. Для ликвидации огня задействовали 46 сотрудников и 14 единиц специальной техники. Предварительно, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.





«Напоминаю об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — обратился к жителям Пензы Мельниченко.