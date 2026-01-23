Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств со стороны сослуживцев
Украинские общественные организации заявляют, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ становятся серьёзным барьером для службы женщин. Об этом пишет РИА Новости.
Активисты указывают в соцсетях на отсутствие действенных механизмов защиты, которые позволили бы военнослужащим «слабого пола» чувствовать себя в безопасности. Однако эта проблема касается не только женщин, размышляющих о поступлении на службу. Мужчины также могут стать жертвами сексуального насилия со стороны сослуживцев.
Весной 2024 года Министерство обороны Украины анонсировало активизацию усилий по «внедрению гендерного равенства» и планировало подготовить 200 специальных советников. Эффективность их действий оказалась спорной.
Общественники отметили, что должности гендерных консультантов часто являются внештатными. Более того, они не имеют четко регламентированных полномочий, обязанностей и требований к подготовке.
Читайте также: