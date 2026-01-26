В Славянском районе Краснодарского края прогремели взрывы, ПВО отражает атаку дронов
В Славянском районе Краснодарского края раздались мощные взрывы на фоне звуков стрельбы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Люди рассказали, что после часа ночи в небе прогремело до семи хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. Также на территории периодически слышен сильный гул.
Предварительно, силы противовоздушной обороны РФ отражают атаку украинских беспилотников. Очевидцы докладывают, что дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее в целях безопасности полетов временно закрыли аэропорт Краснодара. Он прекратил прием и отправку рейсов в 01:10 (мск).
