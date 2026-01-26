Из-за атаки БПЛА ВСУ в Славянске-на-Кубани три частных дома получили повреждения
В Славянске-на-Кубани обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Падение фрагментов БПЛА привело к тому, что в трёх строениях оказались выбиты окна, а в одном дополнительно повреждена кровля. На местах происшествия в настоящее время работают оперативные и аварийные службы. Предварительно, пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Славянском районе Краснодарского края раздались мощные взрывы на фоне звуков стрельбы. При этом в ночь с 25 на 26 января около 01:00 (мск) в целях безопасности временно закрыли аэропорт Краснодара.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.