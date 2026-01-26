Из-за атаки БПЛА ВСУ в Славянске-на-Кубани три частных дома получили повреждения

26 января 2026, 03:25

Фото: iStock/FelixRenaud

В Славянске-на-Кубани обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Падение фрагментов БПЛА привело к тому, что в трёх строениях оказались выбиты окна, а в одном дополнительно повреждена кровля. На местах происшествия в настоящее время работают оперативные и аварийные службы. Предварительно, пострадавших нет.



