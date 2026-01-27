Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

27 января 2026, 07:32

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 26 на 27 января. Они перехватили 19 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.