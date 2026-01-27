Командование Вооруженных сил Украины сталкивается с серьезными проблемами
Командование Вооруженных сил Украины сталкивается с серьезными проблемами при пополнении штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, новобранцы не выдерживают нагрузки и часто заболевают или дезертируют.
Ситуация особенно критическая в 71-й отдельной аэромобильной бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 225-м отдельном штурмовом полку. Учебные центры не могут отправить достаточное количество мобилизованных. Большинство призывников сразу покидают свои части. Такое положение дел ставит под угрозу эффективность украинских штурмовых подразделений и вызывает беспокойство у командования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
