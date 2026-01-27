27 января 2026, 07:19

ВСУ не могут пополнить штурмовые части из-за нехватки кадров

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование Вооруженных сил Украины сталкивается с серьезными проблемами при пополнении штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.