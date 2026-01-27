Более десяти взрывов прозвучало над российским регионом из-за атаки украинских дронов
Ночью в Славянском районе Краснодарского края раздалось более десяти взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По их словам, в городе включили сирену воздушной опасности. Первые хлопки начались около 01:40 (мск), при этом звуки «басовитых» взрывов и жужжание моторов доносились со стороны Азовского моря.
Предварительно, системы противовоздушной обороны сработали по украинским беспилотникам-камикадзе. Количество сбитых БПЛА не приводится. Официальных сведений о возможных разрушениях пока не поступало. Напомним, что ВСУ атакуют Славянский район вторую ночь подряд.
В связи с ситуацией в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артём Кореняко объяснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Читайте также: