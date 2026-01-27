Украинский контрразведчик Мыхайлов сдался в плен ВС России в Запорожской области
Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов, действовавший с 2014 года, сдался в плен российским военнослужащим на территории Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, публикуя кадры с мужчиной.
В последнее время он проходил службу в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на Запорожском направлении. Отмечается, что сейчас контрразведчик находится в безопасности.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросили сотни тел погибших сослуживцев на линии боевого соприкосновения. Мертвых бойцов ВСУ обнаружили в районах Гуляйполя (Запорожская область), Купянска (Харьковская область), Красного Лимана (ДНР) и около Юнаковки (Сумская область).
Напомним, что в ночь с 26 на 27 января в Славянском районе Краснодарского края раздалось более десяти взрывов.
Читайте также: