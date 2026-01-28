На Украине увидели угрозу в российском мультфильме «Маша и Медведь»
Украинский депутат Алексей Юрчишин предложил ввести санкции против популярного российского мультфильма «Маша и Медведь». Свою точку зрения он изложил в личном Телеграм-канале.
По мнению парламентария, целью инициативы является защита украинского общества от «влияния России» посредством цифровых технологий, социальных сетей и медиа-продуктов. Юрчишин заявил, что Франция и другие страны Евросоюза уже давно действуют подобными методами.
Россия, по словам депутата, якобы активно использует социальные сети и популярную детскую анимацию для формирования общественного мнения среди молодежи и детей. В качестве конкретных мер он предложил введение возрастных ограничений на регистрацию в соцсетях и запрет распространения российских детских сериалов и фильмов.
