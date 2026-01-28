На Украине увидели угрозу в российском мультфильме «Маша и Медведь»

28 января 2026, 06:30

Депутат Рады Юрчишин призвал запретить на Украине мультфильм «Маша и Медведь»

Фото: iStock/gpetric

Украинский депутат Алексей Юрчишин предложил ввести санкции против популярного российского мультфильма «Маша и Медведь». Свою точку зрения он изложил в личном Телеграм-канале.