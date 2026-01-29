Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области

29 января 2026, 00:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жертвой атаки украинских беспилотников в Белгородской области стал местный житель. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.





Под ударом оказался населённый пункт Новая Таволжанка в Шебекинском округе. По словам губернатора, два БПЛА атаковали автомобиль, за рулём которого находился мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Кроме того, серьёзные повреждения получило транспортное средство.



«Искренние соболезнования родным и близким погибшего... Вся наша область скорбит вместе с вами...», — написал Гладков.