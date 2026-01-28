Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Киева

28 января 2026, 22:04

Рубио: соглашения по гарантиям безопасности для Киева достигли

Фото: istockphoto/wildpixel

Соглашения по гарантиям безопасности для Украины уже достигли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по международным делам. Трансляцию заседания ведёт телеканал CBS News.





Рубио добавил, что при обсуждении возможных гарантий рассматривается вариант размещения на Украине военного контингента Великобритании и Франции, а также поддержка со стороны США. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял об увеличении числа военного контингента своей страны в бывшей советской республике.





«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение», — прокомментировал Рубио.