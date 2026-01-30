Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

30 января 2026, 07:34

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 29 на 30 января. Они перехватили 18 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.