Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ. Об этом написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Информация о последствиях на земле и о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется. Количество сбитых дронов в материале не приводится.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — уточнил Слюсарь.Он также призвал местных жителей быть осторожными, поскольку беспилотная опасность в регионе все еще сохраняется.
