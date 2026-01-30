Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области

30 января 2026, 06:02

Фото: iStock/e-crow

В Ростовской области силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку ВСУ. Об этом написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Информация о последствиях на земле и о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется. Количество сбитых дронов в материале не приводится.





«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — уточнил Слюсарь.