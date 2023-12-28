Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ

Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ

28 декабря 2023, 06:33
Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт, бронетехнику и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении с помощью неуправляемых авиаракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в российском военном ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов в ходе специальной военной операции.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Генерал Скшипчак: Российские силы пошли в наступление для разгрома ВСУ

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском
#вертолёты
#сво
#всу
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США в панике после освобождения Марьинки
Антонов: в США боятся признать большой успех РФ при освобождении Марьинки
28 декабря 2023, 07:13

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Американские власти не могут не видеть успехов Вооруженных сил РФ при освобождении Марьинки в ДНР. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки», — заявил посол.
Как заявляет Антонов, реакцией правительства США стала попытка афишировать «украинские фетишные победы».

Об переходе Марьинки под контроль армии РФ сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу 25 декабря. Он заявил, что благодаря этому получится сдвинуть украинские позиции от Донецка и защитить город от обстрелов.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 кг

Каждые 5 минут на фронте погибает или получает ранение один украинец

«Массовый исход»: Бывший украинский генпрокурор предрёк стране печальное будущее
#сша
#контроль
#посол
#днр
#минобороны
#антонов
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*
28 декабря 2023, 06:51

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ на Краснолиманском направлении остановили продвижение украинских войск, включая бригаду «Азов»*. Российские бойцы также ликвидировали шесть опорных пунктов и подавили сорок артиллерийских подразделений противника, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.
«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* при поддержке танка», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что остановить продвижение ВСУ удалось благодаря умелым действиям расчётов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боевых действий были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ

Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель

Наёмницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мёртвой в собственной постели


*Запрещенная в России экстремистская организация
#мо
#сво
#всу
#танк
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель
28 декабря 2023, 03:56

Фото: iStock/badahos

Морская пехота ВСУ, обеспечивающая личный состав украинской армии в районе села Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца лишилась 50 плавсредств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на разведаналитика Эндрю Перпетуа.
По словам обозревателя Дэвида Экса, украинская морская пехота и войска поддержки потеряли в этом районе за шесть недель много лодок. Он добавил, что 50 плавсредств ВС Украины были затоплены или повреждены.

Одна из последних потерь была особенно странной, продолжил автор. Дрон ВС РФ, заполненный взрывчаткой, поразил украинский буксирно-моторный катер (БМК-Т), предназначенный для транспортировки паромов. По мнению Экса, использование украинцами таких катеров не указывает на планы строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы артиллерии и беспилотников российских сил.

Вероятнее всего, командование ВСУ пыталось обеспечить с помощью имеющихся плавсредств снабжение 35-й бригады, заключил обозреватель.

Читайте также:

«Страна.ua»: Каждые пять минут на фронте погибает или получает ранение один украинец

Наёмницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мёртвой в собственной постели

На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 кг
#реки
#дрон
#всу
#вс рф
#сво
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наёмницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мёртвой в собственной постели
28 декабря 2023, 01:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Британская наёмница Кэтрин Мельничук, воюющая на стороне ВСУ, была обнаружена мёртвой в собственной постели. Об этом украинская волонтёрская организация Project Konstantin сообщила на своей странице в Facebook.*
В публикации говорится, что наёмницу из Великобритании нашли в своей постели мёртвой утром 24 декабря. Уточняется, что смерть Мельничук «не рассматривается как подозрительная». Волонтёры добавили, что пытаются организовать приезд родных Кэтрин Мельничук на Украину, а также помочь с расходами на «репатриацию».

Смерть британки также подтвердила медик из английского Болтона Венди Уоррингтон в соцсети X. Женщина в 2022 году занималась волонтерством на Украине и называла Мельничук своим «другом».

Читайте также:

Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг

Западные наёмники массово уезжают с Украины, пишут СМИ

На Украине предложили пригласить наёмников из Африки в ряды ВСУ


*Запрещенная в России экстремистская организация
#смерть
#соцсети
#женщина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каждые 5 минут на фронте погибает или получает ранение один украинец
«Страна»: Депутат Рады Безуглая рассказала о потерях ВСУ
28 декабря 2023, 01:19

Фото: iStock/Michele_Ursi

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны»
«Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин», – отметила она, добавив, что тем временем в украинском Генштабе «ничего не меняется».

Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

Потери в рядах украинской армии с начала СВО превысили 383 тысячи солдат. Такие данные ранее привел министр обороны России Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский. Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.

Читайте также:

NDP: Командиры ВСУ извлекают прибыль из гибели военнослужащих

Шойгу сообщил о ликвидации основной части иностранных наемников ВСУ

Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ с начала спецоперации
#депутаты
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 кг
28 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

На Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Об этом Министерство обороны страны со ссылкой на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александра Шарко сообщает в своём Телеграм-канале.
Уточняется, что бронежилет для женщин разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.

«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в мужском варианте бронежилета», — пояснил Шарко.

Читайте также:

«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев

Минфин Украины: У страны нет ресурсов на мобилизацию ещё полумиллиона солдат

Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
#всу
#украина
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дальше – больше»: В США предсказали последствия взятия Марьинки
Риттер: Освобождение Марьинки станет началом прорыва обороны ВСУ
27 декабря 2023, 22:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ, с таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По информации бывшего разведчика, именно в Марьинке находился масштабный пласт укрепрайонов Вооружённых сил Украины, потому, на этом участке произошёл серьёзный прорыв в украинской обороне.

Риттер убеждён, что дальше оборонительная линия ВСУ будет продолжать рассыпаться.

При этом, западные эксперты уже успели заметить, как США и ЕС меняют тактику по отношению к России и начинают готовиться к переговорам.

Читайте также:

«Переговорам быть»: США и ЕС круто сменили тактику в отношении Украины

Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине

«Массовый исход»: Бывший украинский генпрокурор предрёк стране печальное будущее
#сша
#всу
#сво
#днр
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
27 декабря 2023, 22:20

Фото: iStock/Airubon

Украина уже могла получить первую партию истребителей F-16, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник из США.
«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине. Американский источник сказал в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

При этом, бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Newsweek выразил надежду на то, что Запад научился мыслить стратегически не объявлять о поставках новой техники и вооружения для Вооружённых сил Украины.

Читайте также:

Коротченко: Украина хотела купить российские истребители через третьи страны

Военный эксперт Кнутов: Собранные из двух самолетов F-35 не всегда эффективны

Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море
#украина
#запад
#вооружения
#истребители
#сво
#всу
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Массовый исход»: Бывший украинский генпрокурор предрёк стране печальное будущее
Бывший генпрокурор Украины предрёк массовый исход населения из-за мобилизации
27 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украину ждёт массовый исход населения из-за нового закон о мобилизации, с таким заявлением выступил бывший генпрокурор страны Святослав Пискун в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Неумно написано, неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины», — прокомментировал ситуацию Пискун.

По его мнению, после выхода нового закона о мобилизации люди начнут массово сбегать из стран, применяя любые возможные способы, а затем скрываться в странах, которые точно откажут Киеву в выдаче.

Пискун предупредил, что если этот законопроект будет подписан президентом Владимиром Зеленским - его последствия придётся расхлёбывать всей стране. Он также напомнил, что в этом случае ехать европейский саммит в феврале и просить дополнительной помощи будет уже бессмысленно.

Читайте также:

«Денег нет»: На Украине признали неспособность провести мобилизацию

«Переговорам быть»: США и ЕС круто сменили тактику в отношении Украины

«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев
#законопроект
#саммит
#мобилизация
#украина
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф