Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ

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Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт, бронетехнику и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении с помощью неуправляемых авиаракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в российском военном ведомстве.Также в Минобороны подчеркнули, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов в ходе специальной военной операции.
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