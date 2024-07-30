ВС РФ начали использовать ПТРК Bulsae-4 производства КНДР в зоне СВО

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Армия России якобы начала пользовать ПТРК Bulsae-4 производства КНДР в зоне СВО. Его фото появилось в разных военных российских и украинских Telegram-каналах, однако пока нет точной информации, пишет «Военный Осведомитель».
«Опубликовано фото якобы самоходного ПТРК Bulsae-4 M2018 6x6 производства КНДР у сил ВС РФ в Белгородской области. На фото действительно можно заметить похожие очертания бронетранспортера на шестиколесной базе с некой конструкцией вместо башни (что соответствует данному ПТРК), однако качество фото не позволяет однозначно говорить именно о Bulsae-4», — говорится в сообщении.
Предполагается, что это также может быть и машина на базе БТР-80, потерявшая колесо при подрыве.
Однако, если это именно северокорейский ПТРК Bulsae-4, то известно о нем немного. Основным его вооружением являются восемь ракет Bulsae-4 NLOS. Они могут поражать цели за пределами прямой видимости. Ракету с видеокамерой в головной части запускает оператор. Дальность полета достигает примерно 10-25 км.
Военкоры предполагают, что возможное появление в рядах ВС РФ северокорейских ракет или артиллерийских боеприпасов и бронетехники может указывать на новый этап оборонного сотрудничества между Россией и КНДР.
Украинские военные паблики утверждают, что на фото именно ПТРК Bulsae-4. ВСУ обнаружили машину с помощью дрона на одном из участков фронта, где именно — не уточняется.
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Элина Позднякова