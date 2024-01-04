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Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение подразделениям ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Военные ри поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Каменское Запорожской области. Противник потерял около 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля», – уточнил Кодрян.По его словам, на Херсонском направлении в результате активных действий группировки войск «Днепр» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожены до 30 военнослужащих и три автомобиля.
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