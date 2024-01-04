ВСУ потеряли за сутки около 190 военных на Донецком направлении

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Подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ сразу в нескольких районах ДНР на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», – рассказал офицер.По его оценке, потери противника составили около 190 военнослужащих. Также поражены две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
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