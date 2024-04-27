В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен

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В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова