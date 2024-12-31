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Группировка «Север» отразила контратаку штурмовиков армии Украины

Фото: iStock/ Olena_Z

Фото: iStock/ Olena_Z

Армия Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряла больше 445 бойцов, ликвидирован бронетранспортер и 13 бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», — обратило внимание Министерство обороны России.

Подчёркивалось, всего за время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 45 980 бойцов, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику.



В Министерстве обороны России добавили, что сейчас продолжается операция по уничтожению формирований армии Украины.

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#машины
#всу
Российские «Искандеры» разнесли колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
Российские «Искандеры» уничтожили колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
31 декабря 2024, 14:32

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли прицельный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, двигавшейся в сторону огневых позиций в Херсонской области. Для атаки использовался опреативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».
Об этом сообщил телеграм-канал Lostarmour, сопроводив пост соответствующей видеозаписью. Съёмку удалось провести благодаря средствам объективного контроля. Для поражения техники американского производства использовались несколько ракет с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью. Мощным ударом вражеская колонна была буквально снесена с лица земли.

Американские РСЗО M142 HIMARS являются высокомобильными артиллерийскими системами, способными наносить удары на дальность до 80 километров при использовании стандартных реактивных снарядов. Если же установки оснащены оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальность стрельбы возрастает до 300 километров.






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Минобороны: в Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров ВСУ
31 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров, которые принадлежали украинской армии (ВСУ), сообщило Министерство обороны России в своем Teлеграм-канале.
«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — обратило внимание Министерство обороны России.

В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые французские авиационные бомбы Hammer. Ещё ликвидировали семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединённых Штатов Америки и 103 беспилотника (БПЛА).

Ранее сообщалось, что российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины.

Отмечалось, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА.

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Правительство лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны
31 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ представил на портале правовых актов.
По изменённому порядку, единовременных выплат за подписание контракта на службу в зоне СВО лишаются россияне, которые на момент подписания документа отбывают тюремный срок.

Отмечается, что нововведения вступят в силу 1 января 2025 года.

Напомним, что 24 ноября в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, отправившихся на службу в зону СВО. Речь идёт о прекращении судебного производства в отношении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны.

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Меркурис предрек, что ВСУ будут выбиты из Великой Новосёлки в первых числах января
Меркурис: ВСУ будут выбиты из Великой Новоселки в начале января
31 декабря 2024, 13:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ будут выбиты из посёлка Великая Новоселка в ДНР в первых числах января. Такой прогноз дал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик предрёк, что населённый пункт будет освобождён в течение нескольких часов, дней или максимум недели. Это точно произойдёт в начале первого месяца 2025 года.

Меркурис подчеркнул, что подразделения украинских войск в настоящее время находятся в сложной ситуации на важном Времевском направлении, поскольку командование ВСУ проигнорировало их призыв к отступлению.

Ранее в этот день газета Financial Times писала, что в 2025 году Зеленский пойдёт на подписание мирного договора с отказом от территорий.

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#днр
#сво
#вс рф
#удар
#владимир зеленский
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Под Курахово взяли в плен бойца ВСУ, переодетого в женскую одежду
31 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/ Diy13

Под Курахово российские штурмовики из Бурятии взяли в плен сержанта украинской армии (ВСУ), который был переодет в женскую одежду, сообщила «Российская газета».
«Мне приказали занять позицию и следить, чтобы никто не ходил», — обратил внимание сержант Вооружённых сил Украины.

Одетым в женскую одежду оказался 35-летний Илья Ващенко. Сержант отметил, что в лесопосадку под Курахово его отправили наблюдателем, а затем бросили на произвол судьбы. Зачем надел женскую одежду, Илья так и не признался.

Вместе с Ващенко был ещё один солдат Вооружённых сил Украины.

Оба пленных уточнили, что в плену к ним отнеслись хорошо, дали еды и питья.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской.

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ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине
31 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд ВСУ. О поражении всех этих объектов сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками. В результате удара цель была достигнута, все объекты поражены.

Ранее в этот день украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.

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#вс рф
#украина
#обстрел
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#сво
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РПЦ: более 100 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ
31 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/ Oleg Spiridonov

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Владимир Легойда обратил внимание, что в пяти пострадавших храмах Белгородской области в настоящий момент не проводятся богослужения. Церкви или полуразрушены, или расположены рядом с зоной боевых действий. В Брянской митрополии 9 приходов закрылись из-за близости к границе с Украиной, а два не функционируют из-за повреждений. В Воронежской митрополии от обстрелов ВСУ пострадал один храм.

Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) передавал, что до 40 храмов Курской митрополии РПЦ не проводят богослужения, так как расположены или в зоне боевых действий, или недалеко от неё, а 12 храмов митрополии повредились.

В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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ВСУ более 40 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
31 декабря 2024, 11:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска за минувшие сутки более 40 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 16 населённых пунктов в семи районах области. В общей сложности было выпущено 25 снарядов и 17 беспилотников.

Гладков подчеркнул, что украинские войска выпустили восемь боеприпасов и совершили атаку тремя дронами по пяти населённым пунктам Белгородского района. В Грайвороновском округе было выпущено десять боеприпасов по трём населённым пунктам. Системами ПВО сбит один беспилотник над округом.

В результате ударов никто не пострадал, однако выявлены повреждения на двух автомобилях.

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#вс рф
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В Верховной раде заявили, что энергетический план Зеленского выполнен на 10-30 %
31 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своём Телеграм-канале, что план главы киевского режима Владимира Зеленского по обеспечению Украины электричеством выполнен только на 10-30 процентов.
«От громкого обещания построить «Один гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [Владимира Зеленского] где-то на 10-30 процентов выполнено», — обратил внимание Ярослав Железняк.

Парламентарий подчеркнул, что в реальности выполнено «ещё меньше» запланированного.

Депутат Верховной Рады уточнил, что сейчас власть Украины смогла только украсть побольше средств, а ещё провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку, ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.

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