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Армия Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряла больше 445 бойцов, ликвидирован бронетранспортер и 13 бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», — обратило внимание Министерство обороны России.
Подчёркивалось, всего за время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 45 980 бойцов, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику.
В Министерстве обороны России добавили, что сейчас продолжается операция по уничтожению формирований армии Украины.
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Ольга Енгалычева