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Под Курахово взяли в плен бойца ВСУ, переодетого в женскую одежду

Фото: iStock/ Diy13

Фото: iStock/ Diy13

Под Курахово российские штурмовики из Бурятии взяли в плен сержанта украинской армии (ВСУ), который был переодет в женскую одежду, сообщила «Российская газета».
«Мне приказали занять позицию и следить, чтобы никто не ходил», — обратил внимание сержант Вооружённых сил Украины.

Одетым в женскую одежду оказался 35-летний Илья Ващенко. Сержант отметил, что в лесопосадку под Курахово его отправили наблюдателем, а затем бросили на произвол судьбы. Зачем надел женскую одежду, Илья так и не признался.



Вместе с Ващенко был ещё один солдат Вооружённых сил Украины.

Оба пленных уточнили, что в плену к ним отнеслись хорошо, дали еды и питья.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской.

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#всу
#плен
#одежда
ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине
31 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд ВСУ. О поражении всех этих объектов сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками. В результате удара цель была достигнута, все объекты поражены.

Ранее в этот день украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.

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#обстрел
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#сво
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РПЦ: более 100 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ
31 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/ Oleg Spiridonov

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Владимир Легойда обратил внимание, что в пяти пострадавших храмах Белгородской области в настоящий момент не проводятся богослужения. Церкви или полуразрушены, или расположены рядом с зоной боевых действий. В Брянской митрополии 9 приходов закрылись из-за близости к границе с Украиной, а два не функционируют из-за повреждений. В Воронежской митрополии от обстрелов ВСУ пострадал один храм.

Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) передавал, что до 40 храмов Курской митрополии РПЦ не проводят богослужения, так как расположены или в зоне боевых действий, или недалеко от неё, а 12 храмов митрополии повредились.

В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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ВСУ более 40 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
31 декабря 2024, 11:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска за минувшие сутки более 40 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 16 населённых пунктов в семи районах области. В общей сложности было выпущено 25 снарядов и 17 беспилотников.

Гладков подчеркнул, что украинские войска выпустили восемь боеприпасов и совершили атаку тремя дронами по пяти населённым пунктам Белгородского района. В Грайвороновском округе было выпущено десять боеприпасов по трём населённым пунктам. Системами ПВО сбит один беспилотник над округом.

В результате ударов никто не пострадал, однако выявлены повреждения на двух автомобилях.

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#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
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#вс рф
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В Верховной раде заявили, что энергетический план Зеленского выполнен на 10-30 %
31 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своём Телеграм-канале, что план главы киевского режима Владимира Зеленского по обеспечению Украины электричеством выполнен только на 10-30 процентов.
«От громкого обещания построить «Один гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [Владимира Зеленского] где-то на 10-30 процентов выполнено», — обратил внимание Ярослав Железняк.

Парламентарий подчеркнул, что в реальности выполнено «ещё меньше» запланированного.

Депутат Верховной Рады уточнил, что сейчас власть Украины смогла только украсть побольше средств, а ещё провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку, ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.

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В Шостке Сумской области Украины произошли взрывы
31 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Zeferli

В городе Шостка Сумской области Украины произошла новая серия взрывов. Ранее разрывы уже гремели в этом населённом пункте на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что в результате ракетной атак Вооружённых сил РФ в городе разрушены и повреждены несколько инфраструктурных объектов. В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат по всей стране с 09:30 по московскому времени.

Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские власти обвинили в его организации украинские спецслужбы, а те особо не отпирались.

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ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине
«Военная хроника»: ВС РФ наносят массированный удар по целям на Украине
31 декабря 2024, 10:54

Фото: iStock/3D_generator

Российские войска наносят массированный ракетный удар по целям на территории Украины с утра 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Предварительно уточняется, что обстрелы ведутся крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». Удары наносятся по объектам, основная часть которых сосредоточена в центральной и западной частях Украины. В центральных областях воздушная тревога работает с восьми часов утра. После сигналы распространились и на другие регионы.

Ранее украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.

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#ракетный удар
#обстрел
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ВСУ потеряли три батальона на Кураховском направлении - ТАСС
31 декабря 2024, 10:52

Фото: istockphoto/IherPhoto

В течение последних нескольких недель Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Кураховском направлении понесли значительные потери. Украинские войска не досчитались как минимум трёх батальонов личного состава.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт как о частях, расположенных в самом городе, так и о тех, которые пытались удержать оборонительные рубежи в окрестностях Курахово. Сейчас, по данным разведки, потрёпанные подразделения противника отвел в тыл для переформирования доукомплектования.

Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Красноармейск (украинское название — Покровск). Этот город расположен примерно в 30 километрах от Курахово и является важнейшим транспортным и железнодорожным узлом, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ.

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#красноармейск
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#всу
#донбасс
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Полковник Рейснер: Оборона ВСУ в Донбассе находится на грани падения
Полковник Рейснер заявил о кульминации наступления ВС РФ на Украине
31 декабря 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Diy13

Линия обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), и без того не слишком прочная, близка к окончательному обрушению. Наступление подразделений Вооружённых сил РФ приближается к своей кульминации.
Такое мнение в интервью изданию Die Welt высказал полковник австрийской армии Маркус Рейснер. По его словам, остатки украинских частей в самое ближайшее время окончательно покинут Курахово. При этом ВСУ могут также потерять Часов Яр, который эксперт назвал «стратегически важным» городом.

«Русские достигли кульминации своего наступления», — подчеркнул Рейснер.

У австрийского офицера хватило военного опыта, чтобы не заявлять о грядущем спаде наступательных действий ВС РФ после того, как они, по его словам, вышли на пик. То, что российские войска смогли успешно штурмовать даже эшелонированную и хорошо организованную оборону ВСУ в районе Часова Яра, говорит о том, что у наступления российской армии будет ещё немало «кульминаций», связанных с потерей Украиной очередных городов.

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#вс рф
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Дубинский: Зеленский после нового пакета помощи от США может уходить в отставку
31 декабря 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку. Ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.
Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что очередные «кровавые миллиарды» брошены в топку конфликта, поэтому глава киевского режима может уходить с «чистой» совестью.

«Пересидел уже все возможные деньги», — со свойственной ему горькой иронией отметил парламентарий.

По словам депутата, решение «старика Байдена» о выделении Киеву очередного транша помощи продиктовано желанием напоследок удовлетворить все лобби в США и на Украине, «выбивавшие деньги на эту войну».

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