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Под Курахово российские штурмовики из Бурятии взяли в плен сержанта украинской армии (ВСУ), который был переодет в женскую одежду, сообщила «Российская газета».
«Мне приказали занять позицию и следить, чтобы никто не ходил», — обратил внимание сержант Вооружённых сил Украины.
Одетым в женскую одежду оказался 35-летний Илья Ващенко. Сержант отметил, что в лесопосадку под Курахово его отправили наблюдателем, а затем бросили на произвол судьбы. Зачем надел женскую одежду, Илья так и не признался.
Вместе с Ващенко был ещё один солдат Вооружённых сил Украины.
Оба пленных уточнили, что в плену к ним отнеслись хорошо, дали еды и питья.
Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской.
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