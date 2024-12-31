Минобороны: в Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров ВСУ

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В Черном море ликвидировали восемь безэкипажных катеров, которые принадлежали украинской армии (ВСУ), сообщило Министерство обороны России в своем Teлеграм-канале.
«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — обратило внимание Министерство обороны России.
В министерстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые французские авиационные бомбы Hammer. Ещё ликвидировали семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединённых Штатов Америки и 103 беспилотника (БПЛА).
Ранее сообщалось, что российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины.
Отмечалось, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА.
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Ольга Енгалычева