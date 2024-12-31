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РПЦ: более 100 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ

Фото: iStock/ Oleg Spiridonov

Фото: iStock/ Oleg Spiridonov

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Владимир Легойда обратил внимание, что в пяти пострадавших храмах Белгородской области в настоящий момент не проводятся богослужения. Церкви или полуразрушены, или расположены рядом с зоной боевых действий. В Брянской митрополии 9 приходов закрылись из-за близости к границе с Украиной, а два не функционируют из-за повреждений. В Воронежской митрополии от обстрелов ВСУ пострадал один храм.

Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) передавал, что до 40 храмов Курской митрополии РПЦ не проводят богослужения, так как расположены или в зоне боевых действий, или недалеко от неё, а 12 храмов митрополии повредились.



В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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#брянская область
#курская область
ВС РФ ударили по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине
31 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска во вторник утром нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины, которое производит пороховые заряды для нужд ВСУ. О поражении всех этих объектов сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что удар по военному аэродрому и предприятию военно-промышленного комплекса наносился высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками. В результате удара цель была достигнута, все объекты поражены.

Ранее в этот день украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.

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#вс рф
#украина
#обстрел
#взрывы
#сво
#удар
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ВСУ более 40 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
31 декабря 2024, 11:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска за минувшие сутки более 40 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 16 населённых пунктов в семи районах области. В общей сложности было выпущено 25 снарядов и 17 беспилотников.

Гладков подчеркнул, что украинские войска выпустили восемь боеприпасов и совершили атаку тремя дронами по пяти населённым пунктам Белгородского района. В Грайвороновском округе было выпущено десять боеприпасов по трём населённым пунктам. Системами ПВО сбит один беспилотник над округом.

В результате ударов никто не пострадал, однако выявлены повреждения на двух автомобилях.

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#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#обстрел
#беспилотник
#сво
#вс рф
#пво
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В Верховной раде заявили, что энергетический план Зеленского выполнен на 10-30 %
31 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своём Телеграм-канале, что план главы киевского режима Владимира Зеленского по обеспечению Украины электричеством выполнен только на 10-30 процентов.
«От громкого обещания построить «Один гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [Владимира Зеленского] где-то на 10-30 процентов выполнено», — обратил внимание Ярослав Железняк.

Парламентарий подчеркнул, что в реальности выполнено «ещё меньше» запланированного.

Депутат Верховной Рады уточнил, что сейчас власть Украины смогла только украсть побольше средств, а ещё провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку, ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.

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В Шостке Сумской области Украины произошли взрывы
31 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Zeferli

В городе Шостка Сумской области Украины произошла новая серия взрывов. Ранее разрывы уже гремели в этом населённом пункте на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что в результате ракетной атак Вооружённых сил РФ в городе разрушены и повреждены несколько инфраструктурных объектов. В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат по всей стране с 09:30 по московскому времени.

Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские власти обвинили в его организации украинские спецслужбы, а те особо не отпирались.

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#режим
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ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине
«Военная хроника»: ВС РФ наносят массированный удар по целям на Украине
31 декабря 2024, 10:54

Фото: iStock/3D_generator

Российские войска наносят массированный ракетный удар по целям на территории Украины с утра 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Предварительно уточняется, что обстрелы ведутся крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». Удары наносятся по объектам, основная часть которых сосредоточена в центральной и западной частях Украины. В центральных областях воздушная тревога работает с восьми часов утра. После сигналы распространились и на другие регионы.

Ранее украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.

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#ракетный удар
#обстрел
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ВСУ потеряли три батальона на Кураховском направлении - ТАСС
31 декабря 2024, 10:52

Фото: istockphoto/IherPhoto

В течение последних нескольких недель Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Кураховском направлении понесли значительные потери. Украинские войска не досчитались как минимум трёх батальонов личного состава.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт как о частях, расположенных в самом городе, так и о тех, которые пытались удержать оборонительные рубежи в окрестностях Курахово. Сейчас, по данным разведки, потрёпанные подразделения противника отвел в тыл для переформирования доукомплектования.

Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Красноармейск (украинское название — Покровск). Этот город расположен примерно в 30 километрах от Курахово и является важнейшим транспортным и железнодорожным узлом, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ.

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#красноармейск
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#всу
#донбасс
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Полковник Рейснер: Оборона ВСУ в Донбассе находится на грани падения
Полковник Рейснер заявил о кульминации наступления ВС РФ на Украине
31 декабря 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Diy13

Линия обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), и без того не слишком прочная, близка к окончательному обрушению. Наступление подразделений Вооружённых сил РФ приближается к своей кульминации.
Такое мнение в интервью изданию Die Welt высказал полковник австрийской армии Маркус Рейснер. По его словам, остатки украинских частей в самое ближайшее время окончательно покинут Курахово. При этом ВСУ могут также потерять Часов Яр, который эксперт назвал «стратегически важным» городом.

«Русские достигли кульминации своего наступления», — подчеркнул Рейснер.

У австрийского офицера хватило военного опыта, чтобы не заявлять о грядущем спаде наступательных действий ВС РФ после того, как они, по его словам, вышли на пик. То, что российские войска смогли успешно штурмовать даже эшелонированную и хорошо организованную оборону ВСУ в районе Часова Яра, говорит о том, что у наступления российской армии будет ещё немало «кульминаций», связанных с потерей Украиной очередных городов.

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#вс рф
#украина
#донбасс
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Дубинский: Зеленский после нового пакета помощи от США может уходить в отставку
31 декабря 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку. Ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.
Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что очередные «кровавые миллиарды» брошены в топку конфликта, поэтому глава киевского режима может уходить с «чистой» совестью.

«Пересидел уже все возможные деньги», — со свойственной ему горькой иронией отметил парламентарий.

По словам депутата, решение «старика Байдена» о выделении Киеву очередного транша помощи продиктовано желанием напоследок удовлетворить все лобби в США и на Украине, «выбивавшие деньги на эту войну».

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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионами России сбито 68 украинских БПЛА
31 декабря 2024, 08:45

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. В ночь на 31 декабря дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито либо подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 68 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над этим регионом средства ПВО ликвидировали 25 украинских дронов. Над Крымским полуостровом было уничтожено 17 БПЛА. Краснодарский край пытались атаковать 11 беспилотников. Над Смоленской областью сбиты 10 беспилотников, над Тверской — два, ещё по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Смоленской области дроны ВСУ нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса. Атака была предпринята около 03:40 по местному времени. В результате произошли разливы топлива и возгорания.

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