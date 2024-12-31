РПЦ: более 100 храмов пострадали из-за обстрелов ВСУ

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Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что до 60 храмов сильно пострадали от украинских обстрелов с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два — в Брянской, и один — в Воронежской, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Владимир Легойда обратил внимание, что в пяти пострадавших храмах Белгородской области в настоящий момент не проводятся богослужения. Церкви или полуразрушены, или расположены рядом с зоной боевых действий. В Брянской митрополии 9 приходов закрылись из-за близости к границе с Украиной, а два не функционируют из-за повреждений. В Воронежской митрополии от обстрелов ВСУ пострадал один храм.
Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) передавал, что до 40 храмов Курской митрополии РПЦ не проводят богослужения, так как расположены или в зоне боевых действий, или недалеко от неё, а 12 храмов митрополии повредились.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.
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Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) передавал, что до 40 храмов Курской митрополии РПЦ не проводят богослужения, так как расположены или в зоне боевых действий, или недалеко от неё, а 12 храмов митрополии повредились.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.
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Ольга Енгалычева