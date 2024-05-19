Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника

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Российские военнослужащие из группировки «Север» продолжают продвижение вглубь обороны украинской армии, сообщает Минобороны.
«Нанесены удары по живой силе и технике "иностранного легиона", а также по 24-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области», — уточнили в ведомстве.Бойцы группировки «Север» отразили пять контратак штурмовых отрядов противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.
ВСУ понесли потери до 230 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО «Град».
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Артем Кузьмин